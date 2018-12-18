РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, который находится в одноименном микрорайоне Подольска, в 2019 году планируют закупить современное лабораторное оборудование, сообщил «РИАМО в Подольске» директор учреждения Александр Ханжий.

«В 2019 году нашему Климовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов исполнится 50 лет. Однако могу сказать, что за последние годы мы сделали колоссальный шаг в ремонте и внешнем виде нашего интерната. В частности, не так давно у нас утеплили корпуса, отремонтировали фасад, комнаты для проживающих. В будущем году (2019 году – ред.) мы планируем отремонтировать две секции корпуса №1 и закупить современное лабораторное оборудование для проведения оперативных анализов», – сказал Ханжий.

Он отметил, что в настоящее время в доме-интернате уже создана лаборатория и имеются лаборанты, однако необходимо соответствующее оборудование.

«В целом, отмечу, что в обеспечении таких вопросов, как мягкий инвентарь, горячее питание, у нас проблем нет. Мы делаем все возможное, чтобы нашим проживающим было комфортно», – пояснил он.