РИАМО - 18 дек. Самый дорогой пентхаус в The Residences at Mandarin Oriental Moscow будет продаваться по 100 тысяч долларов за 1 квадратный метр, таким образом, будет побит рекорд стоимости 1 квадратного метра в Москве, пишет газета «Ведомости».

«Capital Group строит многофункциональный комплекс наземной площадью около 48 тысяч квадратных метров на Софийской набережной (это Болотный, или Золотой, остров, возникший в конце XVIII века, когда по старице Москвы-реки был проложен Водоотводный канал.) Инвестиции оцениваются в 30 миллиардов рублей. В комплексе будет 137 резиденций и гостиница на 65 номеров под управлением гонконгского люксового оператора Mandarin Oriental, ввод в эксплуатацию – в 2021 году», - говорится в статье.

Консультанты вспоминают, что в Москве бывали сделки по 100 тысяч долларов за 1 квадратный метр: примерно по такой цене в 2010 году учитывались апартаменты в гостинице «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow) на Охотном Ряду – она была частью сделки с «Уралкалием» между структурами Сулеймана Керимова и Дмитрия Рыболовлева. Но с тех пор курс доллара сильно вырос, поэтому заявленная Capital Group цена – абсолютный рекорд.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева отметила в свою очередь, что апартаменты в Four Seasons Hotel Moscow и сейчас самые дорогие в Москве – наряду с готовой к заселению меблированной квартирой в Noble Row на Остоженке: 50 тысяч долларов за 1 квадратный метр.

Она предполагает, что в The Residences at Mandarin Oriental Moscow по 100 тысяч долларов за 1 квадратный метр будут продавать пентхаусы с видом на Кремль, купят ли их – зависит от качества проекта. Эксперт допускает единичные сделки по такой цене с очень состоятельными покупателями, но не исключает, что они будут торговаться и снизят цену.

А директор департамента Knight Frank Ольга Широкова добавила, что в Москве есть люди, готовые заплатить 100 тысяч долларов за 1 квадратный метр.

«Если человек готов платить более 1 миллиона рублей за 1 квадратный метр, цена для него перестает иметь существенное значение, он покупает уникальность и качество продукта. А комплекс на Золотом острове с известным девелопером и с именем люксового Mandarin Oriental пока уникален», - считает Широкова.