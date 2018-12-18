РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В одном из фитнес-клубов подмосковных Люберец профессиональные спортсмены 21 декабря проведут общеукрепляющую зарядку для членов молодежного парламента муниципалитета, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер регионального общественного движения «РосМолСпорт МО» и ОД «Русский характер» Алексей Шаблевский.

«Двадцать первого декабря в 16:00 в фитнес-клубе «RE:fit» по адресу: улица 8 Марта, дом №59 пройдет общеукрепляющая зарядка для членов молодежного парламента при совете депутатов Люберец. Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО» и ОД «Русский характер» и пройдет в рамках программы регулярных бесплатных занятий общественных организаций «Спортсоцчас», – сказал Шаблевский.

Он уточнил, что занятие проведет спортсмен, основатель проекта «Спортвомне» Денис Шамин.