РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. В подмосковном Красногорске в 2018 году отремонтировали более 70 участков дорог протяженностью более 37 километров, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Всего в 2018 году на территории городского округа Красногорск отремонтирован 71 участок автодорог протяженностью более 37 километров и общей площадью 309 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Масштабное благоустройство проводилось на территории микрорайонов Павшинская пойма и Опалиха, в поселке Нахабино. Также отремонтирована Лесная улица.

Ранее сообщалось, что в планах на 2019 год – ремонт более 60 участков автодорог на территории горокруга Красногорск. Общая протяженность дорог составит более 38 километров, а площадь отремонтированного полотна – около 187 тысяч квадратных метров.