РИАМО - 18 дек. Столичные электробусы работают без сбоев, несмотря на морозные дни с минусовой температурой, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Московские электробусы работают без сбоев в эти морозные дни с минусовой температурой. Ежедневный выпуск электробусов составляет около 30 единиц в сутки и продолжает расти. В ближайшее время в парк «Мосгортранс» придет еще 15 электробусов», - говорится в сообщении.

Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и по 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, в салоне есть 30 сидячих мест. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.