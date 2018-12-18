РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Вдоль дороги, соединяющей подмосковный Красногорск и столичный микрорайон Митино, в 2019 году планируют обустроить тротуар и освещение, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
«В 2019 году вдоль дороги мы планируем обустроить тротуар. Сейчас этот вопрос прорабатывается. До мая 2019 года на этой автодороге появится освещение», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.
На сегодняшний день на участке дороги «Речная-Митино» были проведены работы по укреплению склона, который непосредственно примыкает к дороге.
«В ноябре покрытие приведено в соответствие с нормативами: асфальтовая крошка заменена на качественный асфальт. Установлены все положенные дорожные знаки. В ближайшее время там планируется сделать барьерное ограждение, водоотведение», – отмечается в материале.
Участок дороги от улицы Речной в сторону московского микрорайона Митино находится на особом контроле у администрации округа.
«Возможно, нижняя часть склона будет дополнительно укреплена сеткой», – заключил Волосевич.
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