РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Вдоль дороги, соединяющей подмосковный Красногорск и столичный микрорайон Митино, в 2019 году планируют обустроить тротуар и освещение, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В 2019 году вдоль дороги мы планируем обустроить тротуар. Сейчас этот вопрос прорабатывается. До мая 2019 года на этой автодороге появится освещение», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

На сегодняшний день на участке дороги «Речная-Митино» были проведены работы по укреплению склона, который непосредственно примыкает к дороге.

«В ноябре покрытие приведено в соответствие с нормативами: асфальтовая крошка заменена на качественный асфальт. Установлены все положенные дорожные знаки. В ближайшее время там планируется сделать барьерное ограждение, водоотведение», – отмечается в материале.

Участок дороги от улицы Речной в сторону московского микрорайона Митино находится на особом контроле у администрации округа.

«Возможно, нижняя часть склона будет дополнительно укреплена сеткой», – заключил Волосевич.