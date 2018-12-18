РИАМО - 18 дек. На Казанском вокзале в Москве произошло отключение электроэнергии, в связи с этим поезда на Казанском направлении МЖД курсируют с опозданиями, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.

«Диспетчерский аппарат Московской железной дороги прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание пригородных поездов Казанского направления, задержанных в результате кратковременного отключения электроэнергии на участке Москва – Люберцы», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время на участке энергообеспечение работает в штатном режиме.