РИАМО - 18 дек. Жители Подмосковья и Москвы могут наблюдать в некоторых районах покрытые инеем поверхности, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас ночью было минус 12 - минус 15 градусов, а перед этим было почти минус 20 по области ночью. Соответственно ветки деревьев были холодными. Если где-то наблюдалась влажность, то, возможно, поверхности покрылись инеем», - сказал Цыганков.

Он добавил, что иней образуется при влажном воздухе на охлажденной поверхности.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается переменная облачность и слабый снег, температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов.