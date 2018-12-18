РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске полицейские задержали местную жительницу по подозрению в хранении и сбыте амфетамина, у подозреваемой изъяли около 3 граммов наркотического вещества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в местах массового досуга молодежи. В результате операции в одном из развлекательных комплексов Подольска стражи правопорядка задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хранении и сбыте наркотических средств.

«Установлено, что злоумышленница через «закладки», сделанные в туалете вышеуказанного заведения, сбыла два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – амфетамином», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что при личном досмотре у правонарушительницы обнаружен и изъят сверток с аналогичным содержимым. Общая масса изъятого наркотика составила около 3 граммов.

Следственным управлением по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, по второй – до 20 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.