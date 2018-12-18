РИАМО - 18 дек. Главы территорий должны активно участвовать в реализации проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого были выбраны 11 ключевых туристических направлений, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проект «Зима в Подмосковье». Хочу отметить участие глав в подготовке территорий. В этом году мы впервые объединили в единый проект нашу работу по созданию праздничного новогоднего настроения для жителей и гостей региона. Подготовили катки, хоккейные коробки, парки, в парках подготовили различные аттракционы. Горнолыжные курорты, трассы», — сказал Воробьев.

Он добавил, что все это должно быть понятно и доступно жителям Подмосковья. Были выбраны 11 ключевых туристических направлений, на них будут сконцентрированы усилия.

«Я очень надеюсь, что каждый глава территории подготовил свою отдельную программу, которая доступна, понятна и привлекает жителей», - отметил Воробьев.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте участвуют 11 направлений, при этом их число планируют увеличивать с каждым годом. Программа включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

В рамках программы в регионе пройдет более 600 культурных мероприятий.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.

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