РИАМО - 18 дек. В Московской области организовали 365 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с начала 2018 года, как правило, эти мероприятия проходят на базе центров занятости населения, а также в образовательных учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Ярмарки вакансий позволяют соискателям сориентироваться на рынке труда и подобрать себе работу, а работодателям – увеличить количество собеседований в несколько раз.

«На площадках центров занятости населения, которых в нашем регионе насчитывается 46, проводятся не только ярмарки вакансий, но и, например, профориентационные мероприятия. За истекший период текущего года услуги по профессиональной ориентации получили порядка 63,2 тысячи жителей Подмосковья», – отметила Забралова.

В Московскую областную службу занятости населения с начала года за содействием в поиске подходящей работы обратились 73,3 тысячи человек.

В январе-ноябре 2018 года заявленная подмосковными работодателями потребность в работниках составила 117,3 тысячи вакансий, причем 74,7% – по рабочим профессиям. Уровень общей безработицы в Московской области, по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, равен 2,6% к численности экономически активного населения. По стране этот показатель составляет 4,6%.