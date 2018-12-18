РИАМО - 18 дек. Более 6 тысяч дворов и 67 тысяч подъездов привели в порядок в Подмосковье с начала действия программы благоустройства домов и подъездов, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы активно ведем работу в течение продолжительного времени, четыре года, поэтапно развиваем три направления – ремонт дворов, подъездов и капитальный ремонт многоквартирных домов. За это время мы благоустроили порядка 6,5 тысяч дворов и 67 тысяч подъездов», – сказал Воробьев.

Он добавил, что отремонтировали также 11 тысяч многоквартирных домов.

«Это масштабный проект, долгосрочный, мы постоянно должны вовлекать жителей, и хочу отметить, что в системе «Добродел» принимают большое количество жителей, и голосование увеличивается на 50–60%», – подчеркнул губернатор.

Ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Московская область – один из первых субъектов в России, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства дворов.