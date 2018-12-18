РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Жители городского округа Люберцы подали более 670 обращений за неделю, чаще всего горожане жаловались на нарушения правил уборки дворов и тротуаров от снега и наледи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«С 8 по 14 декабря 2018 года через портал «Добродел» было подано 674 сообщения о проблемах от жителей городского округа Люберцы. Самым популярным стал вопрос нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, тротуара, площади – 51 заявка», – говорится в сообщении.

Кроме этого, на портал поступило 44 обращения о необходимости очистить дороги от снега и наледи, 20 жалоб – на нарушение графика вывоза бытовых отходов (в том числе с контейнерных площадок), 19 – на неисправность электрооборудования в местах общего пользования, 19 – на незаконное размещение рекламных конструкций и информационных материалов.

Пользователи портала подтвердили решение по 392 жалобам. На данный момент по заявлениям демонтировали 34 незаконные рекламные конструкции, в 22 случаях решена проблема очистки дорог от снега и наледи, в 14 случаях проведена уборка в лифте. Также в 14 случаях решена проблема неработающих фонарей освещения, по 14 обращениям привели в надлежащее состояние деревья и кустарники.