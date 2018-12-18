Как избежать пожара зимой на дачном участке в Подмосковье

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С наступлением зимнего сезона владельцам земельных участков и частных жилых домов нужно особенно строго соблюдать противопожарные правила. В это время может работать отопление и нагревательные приборы, а также используются новогодние электрические гирлянды и пиротехнику.

По информации прокуратуры Московской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» граждане, юридические и должностные лица должны соблюдать определенные правила содержания территорий, зданий, сооружений, помещений.

При этом для владельцев земельных участков в границах сельских поселений и СНТ установлен ряд дополнительных требований.

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