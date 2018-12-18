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  1. Шпаргалки
  2. Как избежать пожара зимой на дачном участке в Подмосковье
Шпаргалки

Как избежать пожара зимой на дачном участке в Подмосковье

Как дачникам Подмосковья защитить участок и дом от пожара в зимний период, читайте в материале РИАМО.
© flickr.com,Miikka Skaffari
1

Зимний противопожарный режим

© РИАМО, Александр Манзюк

С наступлением зимнего сезона владельцам земельных участков и частных жилых домов нужно особенно строго соблюдать противопожарные правила. В это время может работать отопление и нагревательные приборы, а также используются новогодние электрические гирлянды и пиротехнику.

По информации прокуратуры Московской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» граждане, юридические и должностные лица должны соблюдать определенные правила содержания территорий, зданий, сооружений, помещений.

При этом для владельцев земельных участков в границах сельских поселений и СНТ установлен ряд дополнительных требований. 

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2

Что нужно сделать на участке

©  сайт Pixabay

На земельном участке СНТ или ИЖС, где расположен жилой дом, собственник должен:

- установить  емкости (бочки) с водой или огнетушитель. 

- регулярно убирать мусор;

- косить траву (в соответствующие сезоны).

Близко к дому запрещено:

- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, газами;

- устраивать свалки горючих отходов.

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3

Как хранить газовые баллоны

©  Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области

Газовые баллоны не должны находиться ближе 5 метров от входа в жилой дом или подвал.

Лучше всего хранить их в пристройке из негорючих материалов у глухой стены. Баллоны обязательно нужно поместить в шкаф или под кожух, закрывающий верхнюю часть емкости и редуктор.

В самом доме допускается хранение одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.

У входа в дом следует повесить предупреждающий знак: «Огнеопасно. Баллоны с газом».

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4

Штрафы

© РИАМО, Александр Кожохин

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нарушителю требований пожарной безопасности могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Повышенный размер штрафа гражданину выпишут, если:

- был объявлен особый противопожарный режим;

- нарушение стало причиной пожара и уничтожения (повреждения) чужого имущества;

- был причинен вреда здоровью легкой или средней тяжести. 

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Ольга Флягина
ПожарыЗимаДачникиПодмосковье
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