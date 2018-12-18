Как избежать пожара зимой на дачном участке в Подмосковье

Зимний противопожарный режим
С наступлением зимнего сезона владельцам земельных участков и частных жилых домов нужно особенно строго соблюдать противопожарные правила. В это время может работать отопление и нагревательные приборы, а также используются новогодние электрические гирлянды и пиротехнику.
По информации прокуратуры Московской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» граждане, юридические и должностные лица должны соблюдать определенные правила содержания территорий, зданий, сооружений, помещений.
При этом для владельцев земельных участков в границах сельских поселений и СНТ установлен ряд дополнительных требований.
Что нужно сделать на участке
На земельном участке СНТ или ИЖС, где расположен жилой дом, собственник должен:
- установить емкости (бочки) с водой или огнетушитель.
- регулярно убирать мусор;
- косить траву (в соответствующие сезоны).
Близко к дому запрещено:
- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, газами;
- устраивать свалки горючих отходов.
Как хранить газовые баллоны
Газовые баллоны не должны находиться ближе 5 метров от входа в жилой дом или подвал.
Лучше всего хранить их в пристройке из негорючих материалов у глухой стены. Баллоны обязательно нужно поместить в шкаф или под кожух, закрывающий верхнюю часть емкости и редуктор.
В самом доме допускается хранение одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.
У входа в дом следует повесить предупреждающий знак: «Огнеопасно. Баллоны с газом».
Штрафы
В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нарушителю требований пожарной безопасности могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Повышенный размер штрафа гражданину выпишут, если:
- был объявлен особый противопожарный режим;
- нарушение стало причиной пожара и уничтожения (повреждения) чужого имущества;
- был причинен вреда здоровью легкой или средней тяжести.
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