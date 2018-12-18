РИАМО - 18 дек. Традиционно в новогодние праздники полиция и МЧС в Подмосковье работают в усиленном режиме, губернатор призвал ведомства в этом году также внимательно отнестись к работе в праздники.

«Безопасность во время новогодних праздников. Особая нагрузка ложится на полицию, прошу это принять к сведению. И, конечно, МЧС. Оно находится в режиме усиления все новогодние праздники», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Он добавил, что проведет совещания с ведомствами Подмосковья по новогодним праздникам.

Ранее Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха украшаются иллюминацией, организуются пункты питания.

Туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

В проекте участвуют 11 направлений, при этом их число планируют увеличивать с каждым годом. Программа включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

В рамках программы в регионе пройдет более 600 культурных мероприятий.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.