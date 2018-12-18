РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. В подмосковном Королеве выявили аптеки без пандусов и подъемников для маломобильных групп граждан, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель городской общественной палаты Ольга Корнеева.

Группа общественного контроля общественной палаты провела мониторинг аптечной сети Королева на предмет соответствия критериям «Доступной среды».

«Было проверено 10 аптек. В ходе мониторинга группа общественного контроля выявила следующие нарушения: в аптеке «Вита», расположенной на Вокзальном проезде в доме №2, и аптеке на улице Циолковского, дом №20/22 нет ни пандусов, ни подъемников, ни кнопки вызова персонала. Аптека на улице Карла Маркса, дом №2 находится на первом этаже жилого дома. Первый этаж с высоким цоколем, ко входу в аптеку пристроена металлическая лестница под углом в 45 градусов», – сказала Корнеева.

По ее словам, данная лестница оснащена полозьями для поднятия и спуска детских колясок. Причем поручень лестницы находится на значительном расстоянии от полозьев, что весьма затрудняет спуск и подъем колясок. Такой подъем исключает возможность пользования им гражданами с ограниченными возможностями передвижения.

Группа общественного контроля рекомендовала директорам аптек, имеющим замечания по программе «Доступной среды», привести свои объекты к критериям максимальной доступности и комфортности.

При проверке выявлено, что муниципальная аптечная сеть оборудована различными средствами доступности. Объекты оборудованы пандусом, кнопкой звонка снаружи и соответствуют критериям доступности, безопасности и комфорта.

Результаты общественного мониторинга в виде акта будут направлены в администрацию Королева. Общественная палата держит вопрос на контроле.