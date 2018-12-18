РИАМО - 18 дек. Жители Московского региона смогут экономить время в пути после запуска скоростных электричек на участке Москва – Одинцово, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе состоится запуск скоростных электричек на участке Москва – Одинцово, это первый этап масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров, в 2019 году в этот участок войдет схема движения поездов Одинцово – Лобня, в следующем году с Москвой и РЖД планируем открыть маршрут, который соединит Нахабино и Подольск. Считаю эту работу очень важной, она позволит сократить время в пути для многих жителей Московской области», – сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что с ОАО «Российские железные дороги» предстоит большая встреча, которая должна дать результат.

«Транспортная неделя будет обусловлена большой и, надеюсь, результативной встречей с РЖД, у нас большие планы взаимодействия и решения проблем, которые волнуют жителей Подмосковья», – подчеркнул губернатор.

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в котором участвует правительство Москвы, ОАО «РЖД» и правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП «Московский метрополитен». Оператором перевозок будет АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

МЦД станет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 05:30 до 01:00. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка». В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10–12%.

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