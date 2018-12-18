РИАМО - 18 дек. Правительство России распределило по 27 регионам бюджетные средства в размере более чем 12 миллиардов рублей, пишет во вторник Газета.ru.

Власти страны уже утвердили распределение бюджетных средств.

«Деньги из бюджета пойдут на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», – говорится в сообщении.

Кроме того, более 8 миллиардов рублей направят 14 регионам для внедрения проектов, которые крайне важны для социально-экономического развития страны.

Так, в числе регионов, которые получат средства, – Адыгея, Камчатский край, Магаданская область, Нижегородская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа и другие.