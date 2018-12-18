РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Спортивный праздник для пожарных и спасателей Балашихи проведут в горнолыжном комплексе «Лисья гора» 23 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ежегодное спортивное мероприятие проводят ГКУ МО «Мособлпожспас», школа горнолыжного мастерства и сноуборда Smartsnow при участии Московского областного регионального отделения «Россоюзспас» и Всесезонный горнолыжный комплекс «Лисья гора» в рамках празднования Дня спасателя Российской Федерации.

«Праздник на «Лисьей горе» включает в себя флаговое шествие, демонстрационные проезды инструкторов, а также одновременный массовый спуск всех участников мероприятия со склонов горы. Изюминкой мероприятия станут командные соревнования спасателей – групповой проезд по трассе слалом-гиганта с пожарным рукавом», – говорится в сообщении.

Победителей и призеров соревнований ожидают призы от комплекса «Лисья гора», компании Aqualife – «Напитки из Черноголовки» и международной европейской компании CÉBÉ – производителя горнолыжных масок, шлемов и солнцезащитной оптики.

Пожарные и спасатели, пришедшие в форме или «боевке», смогут бесплатно попасть на канатные дороги горнолыжного комплекса. Организаторы позаботились и о детях участников праздника – для них будет организовано бесплатное катание на тюбингах по специально оборудованной трассе.

«Пока взрослые будут принимать участие в официальной части мероприятия, малыши смогут насладиться катанием, находясь под пристальным наблюдением профессионалов», – заключается в сообщении.