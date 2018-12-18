РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил председателя комитета по туризму Наталью Галкину во вторник на заседании областного правительства, глава региона отметил, что с приходом Галкиной Подмосковье может усилить позиции по привлечению туристов.

«Хочу прокомментировать кадровое назначение, председателем комитета по туризму назначена Галкина Наталья Владимировна, она имеет опыт работы в ведомственных и некоммерческих структурах», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что с приходом Галкиной регион сможет усилить позиции по привлечению туристов в регион.

В конце сентября Воробьев подписал постановление, которое утвердило структуру исполнительных органов государственной власти Московской области и состав правительства Подмосковья. Так, губернатор постановил образовать комитет по туризму Московской области, передав ему полномочия министерства культуры Подмосковья в сфере туризма.

Подмосковье примет участие в международной выставке развития туризма во Франции 26 января>>