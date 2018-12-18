РИАМО - 18 дек. Власти Москвы планируют начать работы по реконструкции набережной Марка Шагала в 2019 году, она протянется на 3,8 километра, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Максимальная активность на ЗИЛе ожидается на набережной Марка Шагала, на бульваре Братьев Весниных и на соединяющей их улице Лисицкого, по предварительным подсчетам, дневной приток посетителей будет достигать 43 тысяч человек в сутки.

«Работы по реконструкции набережной Марка Шагала начнутся в 2019 году. Мэр Сергей Собянин на открытии парка «Тюфелева роща» заявил, что территория бывшего завода имени Лихачева станет одним из лучших районов Москвы», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Набережная Марка Шагала протянется на 3,8 километра. Кафе, смотровые площадки и павильоны композиционно на набережной будут связаны с береговой линией. Площадь благоустройства составит 18,5 гектаров. Кроме того, у застройщика есть идея – прямо на воде, в старом русле Москвы-реки, сделать круглогодичный бассейн диаметром 25 метров.

«Половина улиц в ЖК «ЗИЛАРТ», который возводит «Группа ЛСР» - пешеходные, 48% территории жилого комплекса отдано под озеленение. Из них 10 гектаров - это действующий парк «Тюфелева роща» и почти 20 гектаров – набережная Марка Шагала, которая появится здесь уже в следующем году», – добавил в свою очередь генеральный директор АО «ЛСР. Недвижимость - М» Иван Романов.