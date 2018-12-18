РИАМО – 18 дек. То, что нефтяники повышают цены для корпоративных клиентов в условиях заморозки розничных цен на бензин, может негативно отразиться на потребителях: подорожание топлива на 30% может привести к росту цен на товары повседневного спроса, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Письмо <…> подписали, в частности, руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза», — говорится в статье.

Затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. Из-за ужесточения корпоративных программ топливных компаний эти расходы выросли в среднем на 30%. Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости: цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, и это приведет к увеличению стоимости повседневных товаров.

«Ассоциации просят Дмитрия Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества», — добавляется в материале.

После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяники начали ужесточать условия работы с корпоративными клиентами. Так, «Газпром нефть» ввела для корпоративных клиентов сервисные сборы, а другие крупные компании отменяют скидки.

Ситуация усугубляется отменой с 2019 года льготы к транспортному налогу для плательщиков системы «Платон» и увеличением НДС.

Так, сеть магазинов одежды Sela и крупный производитель продуктов питания подтвердили, что транспортные компании начали предупреждать партнеров о грядущем повышении цен. В то же время в Sela обещают не допустить повышения цен.

Как отметил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, топливная составляющая в себестоимости зависит от длины логистического плеча и количества перевозок. В ряде случаев доля расходов на топливо в себестоимости может достигать 4-20%. За счет роста этих издержек отпускные цены на российские продукты могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории.