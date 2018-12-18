РИАМО - 18 дек. Для дольщиков трех проблемных столичных жилых комплексов начали работу новые информационные ресурсы, в частности, дольщики ЖК «Царицыно», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал» теперь смогут получить полноценную и достоверную информацию о ходе строительства объектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Кроме того, там они могут увидеть актуальные фото и видео жилых комплексов, онлайн-трансляции с камер, установленных на стройплощадках, а также задать свои вопросы. На новых ресурсах максимально оперативно размещается информация с выездных совещаний на объекты и сведения по итогам встреч с дольщиками, которые проводятся непосредственно в Москомстройинвесте и так далее», - сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, эти ресурсы были созданы для удобства участников долевого строительства, так как зачастую поиски информации на разрозненных сайтах и форумах отнимают время. Кроме того, обобщить указанные там сведения, сделать их некий анализ не просто. На указанных ресурсах вся информация уже скомпонована, сведена и проверена контролирующим органом – Москомстройинвестом.

Вместе с тем у каждого из этих ресурсов есть страницы в социальных сетях. К примеру, дольщики ЖК «Царицыно» могут воспользоваться аккаунтами сайта в Facebook и «ВКонтакте». Аналогичные страницы созданы и для граждан, которые интересуются достройкой ЖК «Марьино Град» (Facebook и «ВКонтакте») и ЖК «Спортивный квартал» (Facebook и «ВКонтакте»).

«В настоящее время к запуску готовятся подобные информационные ресурсы по нескольким другим проблемным объектам, где граждане также несколько лет ждут свои квартиры и хотят иметь максимально свежие данные о том, как продвигается процесс исполнения их прав на получение жилья», - пояснила Пятова.

В ближайшее время такие же источники информации появятся по ЖК «Терлецкий парк», ЖК «Академ-Палас», ЖК «Марушкино», ЖК «Ново-Никольское». Отдельный информационный ресурс создадут для трех жилых комплексов, дольщикам которых будет предоставлено компенсационное жилье (ЖК «Шишкин лес», ЖК «Овражный», жилой дом на улице Мостотреста владение 7). Аналогичные ресурсы получат дольщики двух объектов СУ-155: жилого дома в районе Северного Чертанова (корпус 2АБВ) и дома в Новых Черемушках (квартал 10 С, корпус 8).