РИАМО - 18 дек. Резидент московского технопарка «Калибр» участвует в конкурсе по созданию водородных топливных элементов для дронов, компания создаст замену для традиционных двигателей в беспилотниках, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Компания-резидент московского технопарка «Калибр» стала участником технологического конкурса Up Great «Первый элемент. Воздух» по разработке водородного топливного элемента для малых беспилотных аппаратов. Перед командами стоит сложная задача: они должны создать аккумуляторы, сравнимые по эффективности с традиционными двигателями», – говорится в сообщении.

Разработанную систему нужно разместить на мультикоптерной платформе, а затем продержать ее в воздухе дольше устройств других участников, но не менее трех часов.

Как уточняется в сообщении, по условиям конкурса, команды сами должны найти источники финансирования. При этом они могут привлекать средства инвесторов и использовать их производственные мощности.

Партнером одной из команд стал технопарк «Калибр». Он выделил площадку для испытаний беспилотника.

«Технологические конкурсы дают дорогу стартапам и талантам, предоставляют их участникам возможность не только получить денежное вознаграждение, но и добиться авторитетных позиций в профессиональной среде, обрести уважение профессионального сообщества», – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Победитель конкурса, а также обладатели второго и третьего мест получат премии.

«В ноябре в технопарке «Калибр» завершилась разработка нового турбореактивного двигателя для беспилотных летательных аппаратов. Он будет использоваться в дронах, которые применяются для быстрого обследования территорий, доставки грузов и приборов. Сейчас идет подготовка к летным испытаниям», – заключается на сайте.