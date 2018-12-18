РИАМО – 18 дек. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» вернула жителям одного из домов в деревне Боброво Ленинского района более 330 тысяч рублей переплаты за домофон и услуги консьержей по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жительница дома №22 по Лесной улице в своем обращении в Госжилинспекцию попросила проверить законность начислений за домофон и услуги консьержей. Инспекторы установили, что техническое обслуживание запирающего устройства входит в состав тарифа на содержание общего имущества. Поэтому дополнительное взимание платы за это неправомерно. Оплата услуг консьержа также не утверждалась общим собранием собственников.

«Закон запрещает выставлять плату за дополнительные работы и услуги без согласия собственников. УК «ПИК-Комфорт» получила предписание произвести перерасчет в течение полутора месяцев. В установленный срок УК отчиталась об исполнении законных требований», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Точная сумма возврата жителям составила 332 тысячи 637 рублей 44 копейки.