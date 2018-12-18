РИАМО - 18 дек. Парк «Россия – моя история» на ВДНХ откроют для посетителей после полугодовой реконструкции 24 декабря, в нем появились такие новинки, как «Исторический «Инстаграм» и квест по Кремлю, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«После полугодовой реконструкции парк «Россия – моя история» вновь откроют для посетителей. 24 декабря все желающие смогут оценить, как изменились интерьер и экспозиция 57-го павильона ВДНХ. Здесь появились новые выставки и эксклюзивные залы. Среди них «Исторический «Инстаграм», «Зал тысячи секретов», мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, интерактив-приключение «Ладья» и игровой зал «Бояре и крестьяне», – говорится в сообщении.

Также здесь обновили дизайн общественных зон, установили современное проекционное оборудование и подготовили новую выставку «Россия – моя история. 1945–2016». Изменения произошли в зонах, объединивших квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство. Эти новые залы расположились в экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» на площади более 500 квадратных метров.

«В нынешней реконструкции, помимо задачи сделать посещение парка еще более интересным, мы постарались учесть пожелания нашей аудитории. Поэтому <…> была проведена глобальная исследовательская работа: добыты новые архивные фото и видеоматериалы, собраны новые интересные факты, акцентированы темы, близкие посетителям и связанные с жизнью каждой семьи», – отметил директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин.

Так, в «Историческом «Инстаграме» можно посмотреть выставку знаменитых полотен, напоминающую социальную сеть. Посетители смогут поставить лайки сюжетам или их живописным исполнениям.

Больше об истории Кремля – от деревянного до кирпичного – гости парка узнают в «Зале тысячи секретов». Квест проведет участников через события, оставившие след в истории главной российской крепости.

«Попробовать себя в роли древнерусских мастеров, испытать силу и ловкость с пилой и лебедкой в руках, узнать историю возведения кремлевских построек и просто пройтись по древнерусскому городу в окружении непривычных звуков уличной жизни – настоящее приключение», – отмечается в сообщении.

В зале «Бояре и крестьяне» гостям предстоит разгадывать тайны благодаря необычным предметам. В этой игровой комнате станет ясно, чем отличался быт крестьянской и боярской семьи, какие продукты входили в рацион тех и других, как правильно накрыть стол к обеду, найти парные предметы и заставить их говорить.