РИАМО - 18 дек. Плотное движение транспорта зафиксировано на дорогах столицы во вторник утром, в Москве семь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, традиционно плотное движение наблюдается на северо-востоке МКАД, стоят внешняя и внутренняя стороны дороги, плотное движение также на внутренней стороне на западе МКАД, загружено Ленинградское шоссе на севере, Новорязанское шоссе на юге. Также пробки зафиксированы на Третьем транспортном, Садовом кольцах, на некоторых улицах в центре столицы.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», в 11:00 и 12:00 загруженность снизится, пробки составят шесть баллов, после 13:00 движение снова прогнозируется на уровне семи баллов.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается переменная облачность и слабый снег, температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов.