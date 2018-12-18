РИАМО - 18 дек. Министерство внутренних дел России предложило ввести запрет на прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты, сообщает во вторник Газета.ru.

Документ с предложениями ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно проекту, оператор техосмотра обязан узнать номера кузова, кабины, шасси и рамы транспортного средства и сверить их с данными, которые содержатся в документах на транспортное средство. Предполагается, что если номера не будут совпадать, то владельцу машины откажут в техосмотре. Также соответствующая запись будет внесена в единую информационную систему», – говорится в сообщении.

Подобные предложения уже выносились и были опубликованы в предыдущей редакции правил прохождения техосмотра, тем не менее они не были четко описаны.