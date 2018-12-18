РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Полицейские Подольска усилят охрану общественного порядка во время мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, а также Рождества Христова, на территории городского округа Подольск будет усилена охрана общественного порядка», – говорится в сообщении.

При обнаружении подозрительных лиц или предметов горожан просят незамедлительно сообщать в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск по телефонам: 8(496)763-02-63, 8(496)763-02-71, а также по телефону горячей линии ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.

«Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, способствующую предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений», – заключается в материале.