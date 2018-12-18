РИАМО - 18 дек. Разработан проект реставрации павильона «Поволжье» на ВДНХ, который вернет зданию исторический облик, внутри павильона будут воссозданы элементы декора из искусственного мрамора, паркетные полы и покрытие терраццо, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Еще один павильон ВДНХ ждет масштабная реставрация. Исторический облик вернут павильону №15 «Радиоэлектроника и связь». В первые годы после постройки он назывался «Поволжье» и был посвящен истории волжских городов и освоению реки. Здание располагается на Главной аллее ВДНХ, слева от фонтана «Каменный цветок». Это объект культурного наследия федерального значения, поэтому проект реставрации разрабатывался и согласовывался под контролем специалистов департамента культурного наследия», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, внутри павильона будут воссозданы элементы декора из искусственного мрамора, паркетные полы и покрытие терраццо — разновидность бесшовного мозаичного пола. Также реконструируют исторические люстры с восемью лампами и утраченную лепнину на потолке и стенах.

«Проект реставрации павильона разработан на основе исторических фотографий и архивных документов. Это колоссальная работа, которая позволит вернуть павильону изначальный уникальный облик. Специалистам предстоит раскрыть заложенные оконные проемы, воссоздать утраченные скульптуры, витражи, водные каскады и фронтон с надписью «Поволжье». Для этого используют архивные материалы», - отметил Емельянов.

Как уточняется на сайте, история павильона началась в 1939 году, когда был построен первый вариант здания с семиметровой конной статуей В.И. Чапаева на крыше. В таком виде он просуществовал 10 лет и был демонтирован по техническим причинам. Статую перевезли в Чебоксары, на родину легендарного комдива.

«На месте разобранного павильона в 1954 году был возведен новый — в стиле сталинского ампира по проекту архитекторов Е.В. Яковлева и И.М. Шошенского. Это было величественное здание с уникальным фасадом, украшенным рельефами, скульптурами, портиками, колоннами и фонтанами. Фасады украшали барельефы с изображениями батальных сцен Сталинградской битвы, по углам здания стояли скульптуры солдата и матроса со щитами, на них были указаны даты сражений», - добавляется в сообщении.

Крышу венчала скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР. Вход в павильон украшала витражная карта Поволжья с изображением Волго-Донского канала и газопровода Саратов — Москва. Из-под витражей с изображениями Сталинградской и Куйбышевской гидроэлектростанций на стенах боковых крыльев павильона били струи фонтанов, вода с шумом стекала по покрытым мозаикой ступеням в небольшие бассейны, облицованные голубым стеклом. Так символично была показана работа гидроэлектростанций. Особенно эффектно витражи и фонтаны смотрелись по вечерам, когда зажигалась подсветка. И оформление фасада, и убранство павильона объединяла тема воды, реки Волги.

«Интерьер павильона украшали пейзажи края и картины, посвященные сельскому хозяйству. В таком виде «Поволжье» существовало всего четыре года. В 1958-м его реконструировали, а годом позже переименовали. Павильон получил название «Радиоэлектроника и связь». Был полностью изменен облик здания. Декор, колонны и витражи признали излишествами. Часть элементов демонтировали, а часть закрыли новой облицовкой — алюминиевыми пластинами. Полностью убрали портики с квадратными колоннами, сняли скульптуры, частично срубили барельефы, изменили конструкцию крыши», - добавляется в сообщении.

На смену сталинскому ампиру пришел советский архитектурный модернизм со стремлением к лаконичности и урбанистичному облику зданий. Павильон, отделанный штампованным алюминием и стеклом, стал напоминать гигантский радиоприемник. На крыше разместили мачту высотой 57 метров с антенной для цветного телевидения, появившегося впервые в Советском Союзе именно на ВДНХ.

Реконструкция должна была продолжиться созданием нового большого двухсветного зала и специального зала для цветного телевидения на месте сада. Но полностью воплотить этот план в жизнь так и не удалось. Историки и архитекторы позже признавали, что изменение облика павильона было ошибкой, и говорили о необходимости реставрации фасада образца 1954 года. В 2014 году облицовка здания, более полувека скрывавшая от посетителей ВДНХ исторический фасад, была снята. Теперь, когда утвержден проект реставрации, специалистам предстоит вернуть объекту первоначальный вид. Металлические конструкции позднего фальшфасада павильона «Радиоэлектроника и связь» демонтируют.