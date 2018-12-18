РИАМО - 18 дек. Городской наземный транспорт, украшенный новогодними стикерами, ходит по 16 маршрутам в центре и отдаленных районах столицы, на наклейках изображены пингвины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Городские автобусы обклеили стикерами с изображением пяти пингвинов. Двое из них катаются на коньках на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, а еще трое лепят снеговика.

«Всего к Новому году оформили 50 автобусов на 16 маршрутах. Украшенный к празднику транспорт ходит в центре Москвы, а также следует из центральных в отдаленные районы столицы (это магистральные и экспрессные маршруты). Городской транспорт — часть повседневной жизни москвичей, поэтому обычно жители не обращают внимания на привычный дизайн и оформление. Думаю, что пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них», — сказал заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новогодние плакаты с пингвинами появились также более чем на тысяче остановок общественного транспорта.

В конце декабря в кассах столичной подземки появятся «Тройки» из новогодней коллекции. На них будут изображены четыре пингвина (трое из них украшают елку гирляндой, еще один катается на санях). Помимо этого, в конце декабря можно будет приобрести проездные билеты «Единый», на которых написано «2019» и «С Новым годом!». Праздничную коллекцию билетов «Единый» выпустят тиражом в 400 тысяч экземпляров.

«В новогоднюю ночь метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать без перерывов. Так горожанам будет проще доехать до центра, где в ночь с 31 декабря на 1 января пройдут праздничные мероприятия: концерты, спектакли, игры, конкурсы и мастер-классы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», — уточняется в сообщении.

Встретить Новый год гости фестиваля смогут на Тверской улице и в городских парках. На время празднования главная улица Москвы станет пешеходной. Режим работы транспорта изменят и в Рождественскую ночь. 7 января метро и МЦК закроются на час позже — в два часа ночи.