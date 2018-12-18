РИАМО - 18 дек. Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье около станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги, транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Семнадцатого декабря около 19:30 в районе станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Серпухов - Москва смертельно травмирован мужчина 1960 года рождения. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.