РИАМО - 18 дек. Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье около станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги, транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Семнадцатого декабря около 19:30 в районе станции «Силикатная» Курского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Серпухов - Москва смертельно травмирован мужчина 1960 года рождения. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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