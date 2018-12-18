РИАМО - 18 дек. Два человека погибли под колесами поезда между станциями «Портновская» и «Часцовская» Белорусского направления Московской железной дороги, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«17 декабря около 20:45 на перегоне «Портновская» – «Часцовская» Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Дмитров – Кубинка 1 смертельно травмированы двое мужчин. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники транспортной полиции устанавливают личности погибших и обстоятельства произошедшего.