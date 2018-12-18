РИАМО - 18 дек. Возгорание произошло в одной из квартир на северо-востоке столицы по улице Челюскинская, во время тушения пожара спасли 22 человека, еще 24 жителя вывели из жилого дома в целях безопасности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Семнадцатого декабря в 22:14 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Челюскинская, дом 4, строение 2, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 10-м этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Из горевшей квартиры спасли троих человек, еще 19 жителей спасли из расположенных выше квартир. Кроме того, в целях безопасности из дома также были выведены 24 человека.

В 22:40 пожар был локализован, а в 23:09 – ликвидирован.