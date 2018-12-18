РИАМО - 18 дек. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается переменная облачность и слабый снег, температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем обширный антициклон продолжит определять погодные условия в Московском регионе. <…> 18 декабря ожидается переменная облачность. Из-за высокой влажности воздуха и более теплого воздуха, поступающего по западной периферии с южными потоками, местами пройдет слабый снежок. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 10 до минус 8 градусов, по области – от минус 13 до минус 8», – говорится в сообщении.

Ветер будет южного направления со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное – 763 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такую погоду плохо переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт, склонные к спастическим реакциям. Тем, кто входит в группу риска, следует внимательнее следить за здоровьем, в случае ухудшения самочувствия прибегнуть к медикаментозной поддержке.

Геомагнитный фон 18 декабря прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.