РИАМО - 18 дек. Расширенное заседание правительства Московской области пройдет во вторник под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении.
Дом правительства Московской области находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом
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