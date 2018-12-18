РИАМО - 18 дек. Церемония прощания с почетным директором института философии РАН, президентом Российского философского общества Вячеславом Степиным пройдет во вторник в Ритуальном зале Российской академии наук в Москве, сообщается на сайте института философии РАН.



Заместитель академика-секретаря ООН РАН, почетный директор института философии РАН, президент Российского философского общества, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, академик Вячеслав Степин скончался 14 декабря в возрасте 84-х лет.



«Траурная церемония пройдет во вторник в 11:00 в Ритуальном зале Российской академии наук. Прощание пройдет в крематории на Хованском кладбище», – говорится в сообщении.



Степин являлся не только крупнейшим ученым, выдающимся организатором науки, но и прекрасным лектором, создателем научной школы. Его концепция теоретического знания и типов научной рациональности, понятие постнеклассической научной картины мира дают наиболее целостное представление об истории развития и перспективах техногенной цивилизации, что получило всеобщее признание, в том числе и за рубежом.