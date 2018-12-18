РИАМО - 18 дек. Срубленная в Щелковском районе Подмосковья главная ель страны во вторник приедет в Московский Кремль, ее завезут через Спасскую башню и установят на Соборной площади.



В Щелковском районе Подмосковья 16 декабря срубили новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля. Ее завезут через Спасскую башню, которая открывается два раза в год – 9 мая и для ввоза елки. Праздничное дерево будет встречать офицер ФСО.



Новогоднюю красавицу из Подмосковья украсят 2 тысячами игрушек и 1,5 километрами гирлянд.



Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это редко, в частности, за время правления Николая II всего два раза. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском Селе около Санкт-Петербурга.

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