РИАМО - 18 дек. Московский городской суд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.



Апелляционные жалобы защитников Павла Мамаева, Александра Кокорина, Кирилла Кокорина, Александра Протасовицкого назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18 декабря в 10:00.



Ранее Тверской суд столицы продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву до 8 февраля.



Футболистам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве. Их защита заявила, что обжалует приговор суда.



В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.