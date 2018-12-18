РИАМО - 18 дек. В доме правительства Московской области во вторник состоится праздничное мероприятие «Мы вместе», в рамках которого наградят лучших специалистов служб замещающих детей, лучших приемных родителей и детей-сирот – всего участие примут порядка 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.



Мероприятие направлено на выявление самых удачных практик в сфере попечительства и сопровождения приемных детей.



Мероприятие стало традиционным для региона. Уже второй год организовывается такая церемония: специалисты и приемные родители награждаются за достижения в области образования, искусства, творчества, в спорте и профессиональных компетенциях.



Кроме того, на площадке представители министерства образования, детских домов, сами приемные семьи делятся опытом и подводят итоги работы, а также определяют планы на ближайшую перспективу.



В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.



Сейчас в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 374 созданы в этом году.