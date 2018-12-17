РИАМО - 17 дек. Наибольшие темпы роста среднемесячной зарплаты в Подмосковье в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдались в организациях, занимающихся торговлей мотоциклами и их ремонтом, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

По данным Мособлстата, среднемесячная зарплата работников подмосковных организаций за январь-октябрь 2018 года составила 49441,7 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года заработная плата увеличилась на 9,1%. Среднемесячная зарплата в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за рассматриваемый период составила 56127,1 рубля, в аналогичном периоде прошлого года – 51017,2 рубля.

«Наблюдался рост среднемесячной заработной платы в сфере торговли оптовой и розничной, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. По сравнению с январем-октябрем 2017 года наибольший темп роста заработной платы показали организации, занимающиеся торговлей мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническим обслуживанием и ремонтом – 199,7%», – говорится в сообщении.

Темп роста заработной платы в предприятиях по производству транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группы, составил 179,4%; по производству прочих транспортных средств, не включенных в другие группы – 165,1%.

Стабильно лидирующие позиции за последние десять месяцев по уровню среднемесячной заработной платы в организациях Московской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимали городские округа Лобня – 118828 рублей, Химки – 78916,1 рубля, Красногорск – 70072,9 рубля; муниципальные районы Ленинский – 64361 рубль, Одинцовский – 63080,1 рубля, Щелковский – 55630,6 рубля.

Наибольшими темпами относительно января-октября 2017 года росла среднемесячная заработная плата в следующих городских округах: Пущино – 130,1%, Звенигород – 128,9%, Черноголовка – 125,2%, Богородский – 112,6%; в муниципальных районах: Одинцовский – 114,4%, Сергиево-Посадский – 110,7%.

Самая низкая среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2018 года среди городских округов ­наблюдалась в Зарайске – 32360,1 рубля, среди муниципальных районов – в Лотошинском (35049,9 рубля).