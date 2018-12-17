РИАМО - 17 дек. С начала 2018 года в управление Росреестра по Московской области в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в регионе, подано 2124 заявления о регистрации прав граждан в упрощенном порядке в рамках действия «дачной амнистии», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В соответствии с федеральным законом, механизм «дачной амнистии» действует до 1 марта 2020 года. Вместе с тем управление рекомендует не откладывать обращение за получением государственной услуги по регистрации прав собственности на индивидуальные жилые дома.

«В рамках «дачной амнистии» существует возможность оформлять в упрощенном порядке права на принадлежащие гражданам объекты индивидуального жилищного строительства без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Заявление и документы на регистрацию прав можно подать в многофункциональных центрах «Мои документы», в электронном виде на сайте Росреестра с помощью специальных сервисов (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.