РИАМО (РЕУТОВ) - 17 дек. В подмосковном Реутове 20 декабря начнут работать шесть елочных базаров, сообщил Реутовскому информагентству начальник отдела развития потребительского рынка администрации муниципалитета Виктор Митрохин.

«Шесть мест для торговли декоративными елками оборудованы и начинают работу. В центре города на улицах Дзержинского, напротив торгового центра «Карат», и в Александровском сквере, около торгового центра «Экватор», уже развернуты временные торговые точки. Еще две разместятся на Юбилейном проспекте – в его начале и конце. По одной ярмарке организовано около выхода со станции метро «Новокосино» и рядом с торговым центром «Шоколад» у МКАД», – сказал Митрохин.

Он уточнил, что елочные базары будут работать с 8:00 до 23:00 ежедневно до наступления нового года.

По данным Реутовского информагентства, елки и сосны для продажи привезены в Подмосковье из Ульяновской области, а декоративные пихты из Дании. Стоимость елей и сосен составляет от 800 рублей за метр, пихты продаются от 3 тысяч рублей за одно дерево.

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