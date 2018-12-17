РИАМО - 17 дек. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году смертность в России планируется снизить на 17%, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Самый главный для нас показатель – это показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет», – сказала Голикова.

Вице-премьер правительства России уточнила, что власти намерены в первую очередь бороться за снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Голиковой, это абсолютный лидер смертности.

«Снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний планируется на 24%, а от онкологии – на 8%. В результате к 2024 году смертность в России должна быть снижена на 17% – таким образом за пять лет будет спасено более 200 тысяч человеческих жизней», – заключается в сообщении.