РИАМО - 17 дек. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году смертность в России планируется снизить на 17%, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.
«Самый главный для нас показатель – это показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет», – сказала Голикова.
Вице-премьер правительства России уточнила, что власти намерены в первую очередь бороться за снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Голиковой, это абсолютный лидер смертности.
«Снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний планируется на 24%, а от онкологии – на 8%. В результате к 2024 году смертность в России должна быть снижена на 17% – таким образом за пять лет будет спасено более 200 тысяч человеческих жизней», – заключается в сообщении.
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