РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Глава Подольска Николай Пестов в понедельник посетил новый офис МФЦ в микрорайоне Климовск на улице Заводской, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В субботу, 15 декабря, в микрорайоне Климовск открылось новое отделение МФЦ на улице Заводской в доме №7. Оно рассчитано на шесть универсальных окон приема. В первый день работы сотрудники нового офиса приняли порядка 15 человек, проконсультировали около 30 человек.

«В понедельник, 17 декабря, отделение МФЦ на Заводской посетил глава городского округа Подольск Николай Пестов. Он осмотрел офис и какое-то время побыл в роли заявителя – взяв талончик, прошел к третьему окну. В ходе приема Пестов пообщался с сотрудниками и жителями», – говорится в сообщении.

Площадь офиса многофункционального центра около 300 квадратных метров. Это большое помещение с просторной зоной ожидания и приема граждан. Также в новом центре размещен удобный детский уголок. Помещение полностью доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья – есть пандус, разметка для слабовидящих.

Ранее данное помещение размещалось на коммерческих площадях на условиях аренды по адресу: улица Западная, дом №11. В прошлом году по окончании действия договора был открыт офис МФЦ на улице Железнодорожной, а к концу декабря на улице Заводской.

В целом теперь в Подольске расположено четыре офиса МФЦ – на улице Кирова, дом №39 и на улице Высотной, дом №6, в микрорайоне Климовск – на улице Железнодорожной, дом №3 и на улице Заводской в доме №7.

С начала текущего года услугами МФЦ в округе воспользовались более 800 тысяч человек, из них около 200 тысяч – в микрорайоне Климовск.