РИАМО - 17 дек. Главгосэкспертиза России рассмотрела проект комплексной реконструкции и приспособления под картинную галерею домовладения 3/5 по Малому Знаменскому переулку в Москве, где будут размещены корпуса Музейного городка ГМИИ имени Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы РФ.

Еще до открытия в 1912 году Музей изобразительных искусств имени Пушкина задумывался как музейный городок, где посетители могли бы посвятить изучению экспозиции целый день, переходя из одного здания в другое. В XXI веке проект по расширению Пушкинского музея и превращению его в Музейный городок начал воплощаться в реальность.

«Одним из музеев городка станет Галерея старых мастеров, которая займет здания городской усадьбы Вяземских-Долгоруких, объекта культурного наследия регионального значения. В будущей Галерее старых мастеров разместят коллекцию произведений западноевропейских художников», – говорится в сообщении.

Музейные площади будут тематически поделены на зоны немецкой поздней готики, Возрождения, фламандской живописи XVII века, французских мастеров XVIII века и других. Сюда же переедут из Главного здания шедевры Боттичелли и Тициана. На экспозиции можно будет увидеть около 500 работ из запасников ГМИИ имении Пушкина.

В первую очередь комплексная реконструкция и реставрация коснутся главного дома усадьбы, построенного в конце XVIII века и дополненного пристройками в 1920 году.

Кроме того, работы будут вестись и на объекте культурного наследия «Дом директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса», где жил и работал первый директор ИМЛ Д.Б. Рязанов. Это двухэтажное здание с подвальным этажом и чердаком было построено в 1925 году архитектором С.Н. Грузенбергом.

Одноэтажная «Сторожка» из деревянного бруса, построенная в 1900 году и воссозданная в 2004-м, будет перенесена на время строительства в другое место.

Работы затронут и пятиэтажное здание технического назначения на Малом Знаменском переулке, дом 3/5, строение 10, которое не является объектом культурного наследия. При выполнении работ по реконструкции здание будет демонтировано, а затем воссоздано в прежнем объеме.

Проектные решения предусматривают объединение главного дома усадьбы, «Сторожки», здания технического назначения и пространства под сквером единой подземной частью, этажность которой составит от двух до четырех этажей в разных блоках.

Планируется, что длительность работ, которые будут выполняться за счет средств государственного бюджета, составит 47 месяцев.