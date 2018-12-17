РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Команда «Танкиус» из Балашихи выиграла в первом турнире по киберспорту в дисциплине «World of tanks», который прошел в Доме культуры «Саввино», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«World of tanks» – многопользовательская онлайн-игра в жанре танкового соперничества. Ее действие происходит на полях сражений Второй мировой войны – под Прохоровкой, в рудниках, в немецком Химмельсдорфе и других локациях.

«Шестнадцатого декабря в Доме культуры «Саввино» в Балашихе мы провели первый турнир по киберспорту в дисциплине «World of tanks». Предварительно мы провели отборочные игры. Лучшие команды пробились в основной турнир. В нем приняли участие 14 балашихинских геймеров в составе двух команд – «Риф» и «Танкиус», – сказал организатор турнира Максим Чайка.

Он добавил, что соревнования продолжались до пяти побед одной из команд. Соперники поочередно шли в атаку и обороняли позиции. Победителем локального боя становилась команда, захватившая базу соперника или уничтожившая все его боевые машины.

Победу одержала команда «Танкиус» со счетом 5:4. Геймерам вручили кубок, игровые клавиатуры и компьютерные мыши.

По словам Чайки, киберспорт занял свою нишу в обществе и является официальным видом спорта в России. В самом крупном городе Московской области необходимо организовывать такие турниры.

В 2019 году в Балашихе организаторы планируют провести чемпионаты по карточной онлайн-игре «Hearthstone». Также соревнования проведут по мотивам онлайн-игр «StarCraft 2», «Counter-Strike» и «Dota 2».