РИАМО - 17 дек. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла новогодняя благотворительная акция компании Coca-Cola «Рождественский караван», в которой приняли участие более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

С наступающими праздниками ребят поздравили министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«Мы рады, что один из крупнейших производителей не только занимает лидирующие позиции в своем сегменте, но также вносит свой вклад в социальную политику Московской области, объединяя между собой государство, бизнес и общество. Инвестируя в благотворительные проекты, компания показывает себя как ответственного члена общества. На территории Московской области «Рождественский караван» прошел впервые в Одинцовском районе. Сегодня все участники по-настоящему насладились наступлением новогодней сказки», – сказал Посаженников.

Иванов поблагодарил компанию Coca-Cola за организацию акции, отметив, что муниципалитет с радостью поддержал ее проведение.

«Мы все помним знаменитые красные грузовики Coca-Cola из новогоднего рекламного ролика. Сегодня эти машины приехали в Одинцово, в наш парк культуры, спорта и отдыха. Акция «Рождественский караван» — большой инклюзивный праздник с интерактивными развлечениями. Сегодня в нем приняли участие одинцовские ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это хорошая и очень добрая акция, которую мы поддерживаем. Ребята зарядились волшебным, по-настоящему новогодним настроением», – подчеркнул Иванов.

Как рассказала региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola Светлана Нестеренко, акции «Рождественский караван» исполнилось 18 лет.

«Мы рады, что одно из мероприятий «Рождественского каравана» прошло на площадке в Одинцове. В этом году акция объединила на одном инклюзивном празднике подростков из разных социальных групп и с разными возможностями. Мы хотим вдохновить ребят и пригласить их стать соорганизаторами праздника. Главной задачей нашего мероприятия было показать ребятам их собственные возможности и потенциал. Впервые красные грузовички поехали в путь в 2000 году. В этом году караван приедет в 12 городов, уже побывал в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Москве. Сегодня рады присутствовать в Одинцове», – добавила Нестеренко.

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