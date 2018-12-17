РИАМО - 17 дек. Онлайн-сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» по предложению департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы оснастят необходимыми идентификационными элементами более 6 тысяч столичных машин такси, говорится в совместном сообщении пресс-служб двух сервисов.

«Прежде всего это оранжевый опознавательный фонарь на крыше машины, цветографическая схема с шашечками на кузове и табличка для указания информации о перевозчике в салоне», – поясняется в материале.

Наличия этих элементов требует законодательство. Однако не все перевозчики могут оперативно устанавливать их на свои машины и поддерживать в надлежащем виде. Для них оснащение, включая сами элементы и их установку, будут бесплатными, даже если машины не брендированы онлайн-сервисами, отмечается в сообщении.

Программа по оснащению такси охватывает не только машины, которые уже ездят по дорогам столицы. По оценкам «Яндекс.Такси» и «Ситимобил», в течение первого квартала 2019 года московское такси пополнится 4-4,5 тысячами новых автомобилей, чей внешний вид также должен соответствовать законам и правилам.

Общие затраты «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» на оснащение автомобилей до конца первого квартала следующего года составят около 20 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены из бюджетов компаний, выделенных на поддержку столичных таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в сфере такси.