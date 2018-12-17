РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Члены общественной палаты подмосковного Красногорска провели свыше 240 встреч с горожанами и 20 круглых столов по запросам жителей в 2018 году, сообщил председатель ОП муниципалитета Владимир Тонкоев.

В понедельник во Дворце культуры «Подмосковье» Красногорска провели пленарное заседание общественной палаты горокруга. Тонкоев отчитался об итогах работы за год. В заседании прияла участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Члены общественной палаты Красногорска приняли участие в проведении 484 акций и массовых мероприятий. В рамках работы с обращениями граждан мы провели более 240 встреч с жителями и 247 мероприятий общественного контроля. С июня по декабрь мы провели 24 круглых стола», – сказал Тонкоев.

Он отметил, что члены ОП принимали участие в рейдах по несанкционированному сбросу мусора. Контролировали качество школьного питания и организацию летнего детского отдыха. Проверяли вместе с надзорными органами пожарную безопасность в торговых центрах. Осуществляли общественный контроль на выборах президента РФ, губернатора Московской области и депутатов муниципального совета.

Участники пленарного заседания признали работу ОП в 2018 году удовлетворительной.

«Общественная палата является партнером администрации. Нам предстоит много и содержательно работать вместе. Хочу, чтобы ОП помогала нам активно работать с общественностью округа и доносила до нас мнения жителей», – отметила Хаймурзина.